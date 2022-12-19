شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح وريهام عبد الغفور يبدآن تصوير مسلسل "رشيد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد ممدوح والفنانة ريهام عبدالغفور تصوير مسلسلهما الجديد "رشيد"، المقرر أن يخوضا به السباق الرمضاني المقبل، والذى يتكون من 15 حلقة، من تأليف وسام صبري، وتقوم مى ممدوح شقيقة محمد ممدوح بإخراجه فى أولى تجاربها الإخراجية.

وظهر الثنائي محمد ممدوح وريهام عبدالغفور في الصور الأولى من كواليس العمل، وهما داخل سيارة، ويقوم "ممدوح" بإهدائها "سلسلة ذهب"، حيث تدور أحداث العمل في إطار شعبي حول شخص ينتمي إلى الطبقة المتوسطة يتعرض لحادث يقلب حياته.

يذكر أن محمد ممدوح غاب عن دراما رمضان الماضى واكتفى بالظهور كضيف شرف في 3 مسلسلات، وهي: "العائدون" مع أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغنى وأحمد الأحمد وإخراج أحمد نادر جلال، و"مكتوب عليا" مع أكرم حسنى وأيتن عامر وهنادى مهنى وإخراج خالد الحلفاوى، و"الكبير أوى 6" مع أحمد مكى، بينما تألق في موسم رمضان 2020 من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" مع الفنانة منى زكي، حيث جسد دور زوجها خلال أحداث العمل.

ويواصل محمد ممدوح حالياً تصوير فيلم "شقو" الذى يجمعه بعمرو يوسف وأمينة خليل ودينا الشربينى ووليد فواز ومحمد جمعة وعباس أبو الحسن، وإخراج كريم السبكى، حيث يجمع الفيلم الرباعى من جديد بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه .