شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتخذ خطوة جديدة من أجل الإبقاء على إسماعيل بن ناصر! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي نادي ميلان لا يفكرون فى رحيل النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر عن الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع الفريق بنهاية صيف 2024.

وأفادت صحيفة توتو الإيطالية أن هناك جلسة آخري ستجمع مسئولي ميلان مع اللاعب من أجل توقيع عقود التجديد مع الكبير الإيطالي، على أن يتم زيادة عقد اللاعب السنوي،والذي من المتوقع أن يصل إلى 4 مليون يورو سنويًا، لقطع الطريق تمامًا أمام الفرق الراغبة فى خطف اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن هناك مفاوضات قوية جارية الآن بين كلا الطرفين من أجل التوصل إلى إتفاق النهائي، على أن يقوم اللاعب بتجديد تعاقده مع الفريق فى نهاية 2022 الجارية.



موقف بن ناصر من تجديد تعاقده!

ومن جانبه لا يمانع اللاعب البقاء مع ميلان خلال الفترة المقبلة، شرط أن يتوصل الطرفين إلى إتفاق يرضي كلا الجانبين، حيث من المتوقع أن يكون العقد الجديد ساريًا لمدة ثلاثة سنوات قادمة، على أن ينتهي فى صيف 2027 القادم.



سبب تأخر تجديد اللاعب للفريق!

ومن المنتظر أن يوافق بن ناصر على عرض ميلان الأخير المقدر ب 4 مليون يورو سنويًا، ولكن يريد اللاعب أن يكون راتبه خاليًا من الضرائب، الشئ الذي يؤخر من التوصل إلى الإتفاق حتى هذه اللحظة، بجانب ضمان اللاعب المشاركة بصورة أساسية رفقة الفريق الإيطالي.