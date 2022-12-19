شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ووائل جسار ورامي عياش ونيكول سابا في حفلات رأس السنة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد من نجوم الطرب اللبناني في حفلات رأس السنة المقبلة في مقدمتهم الميجاستار الفنان راغب علامة حيث يحيى أحد الحفلات يوم 31 ديسمبر بأحد فنادق التجمع الخامس، أيضًا يشارك النجم وائل جسار بحفلين ليلة رأس السنة بأحد الفنادق بالقاهرة.



رامى عياش رامى عياش

نيكول سابا



وائل جسار وائل جسار



راغب علامة راغب علامة

أما الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تشارك بحفل غنائى في احتفالات راس السنة بمدينة شرم الشيخ والنجمة اللبنانية نيكول سابا تشارك أيضا بحفل وذلك مساء الخميس 29 ديسمبر وتشارك المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع المطربين رامي عياش، وأحمد سعد، في إحياء الحفل المقام في أحد المنتجعات السياحية بالسويس

يذكر أن وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا، أغنية بعنوان "لو تخاصمني"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

كما طرح المطرب اللبناني وائل جسار، أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد.