شكرا لقرائتكم خبر عن 39 عامًا على تعافى النجم الراحل أحمد زكى فى فيلم "المدمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 39 عامًا على عرض فيلم "المدمن"، وطرح الفيلم في 19 ديسمبر 1983 للنجم الراحل أحمد زكى والفيلم ما زال محفورًا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة ويتأثرون بمشاهدته كأنهم أول مرة يشاهدونه وخصوصًا مشاهد تعافى أحمد زكى من الأدمان.

وفيلم "المدمن" بطولة أحمد زكى ونجوى إبراهيم وعادل أدهم وليلى طاهر ومشيرة إسماعيل، ومن تأليف وإخراج يوسف فرنسيس.

تدور أحداث الفيلم حول وفاة زوجة خالد "أحمد زكى" وابنه فى حادث سيارة أثناء سفرهما معه على الطريق الصحراوي، بينما ينجو الزوج، ويدخل خالد مستشفى الأمراض لفترة طويلة، ثم يشعر أنه المسئول عن فقد أسرته لإهماله فى القيادة، ويدمن حقن المورفين التى تعود عليها أثناء العلاج، ويدخل مستشفى الدكتور أحمد الذى تربطه به صداقة قديمة، تتولى الدكتورة ليلى ابنة الدكتور أحمد علاجه، لكنه يهرب من المستشفى ويذهب إلى أحد الأوكار التى يتعاطى بها الحقن.

وتتمكن الدكتور ليلى من إعادته إلى المستشفى ويوضع تحت رعايتها ورعاية أبيه، وأثناء ذلك تنمو قصة حب بينهما وبعد معاناة شديدة يتماثل أحمد للشفاء ويتزوج من الدكتورة ليلى، ويبدأ حياة جديدة.