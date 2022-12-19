شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسرحية "كازينو بديعة" بطولة سمية الخشاب نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الجهة المنتجة لمسرحية "كازينو بديعة" بطولة النجمة سمية الخشاب عن موعد بدء عرض المسرحية على أحد مسارح التجمع الخامس نهاية شهر ديسمبر، ليتزامن مع احتفالات العام الميلادى الجديد وأعياد الكريسماس، وتدور أحداثها في عام 1941، وذلك في إطار كوميدي ممزوج بالاستعراضات والأغاني.

المسرحية يقوم ببطولتها سمية الخشاب وعلاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

وتنتظر الفنانة سمية الخشاب استئناف المشاهد المتبقية في فيلمها الجديد "التاروت" الذى يجمعها بالفنانة رانيا يوسف ومن إخراج ابرام نشأت، اذ يتبقى لها يومين فقط وتودع العمل بالكامل، والذى تجسد فيه شخصية قارئة تاروت، تتنبأ بالعديد من الأحداث التي تقلب أحداث العمل،في إطار تشويقى.