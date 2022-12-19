شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال إيهاب توفيق عام 1997.. حقيقة أم ترويج لأحدث ألبوماته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خبر نادر نشر فى مجلة الشباب فى عدد شهر أغسطس، تساءلت المجلة حول حقيقة إعلان النجم إيهاب توفيق اعتزال الفن، هل هو حقيقة نظرًا لتعرضه للكثير من الشائعات وتردى مستوى الأغنية - على حد قوله - أم مجرد دعاية لأحدث ألبوماته فى ذلك الوقت "يعشق قمر".



ايهاب توفيق

وجاء فى متن الخبر: "إيهاب توفيق أحد أهم نجوم قافلة "هاي كواليتى" الغنائية، أعلن مؤخرًا عن رغبته فى اعتزال الغناء، وجاء ضمن أسباب تفكيره فى الاعتزال رغبته فى التخلص من الشائعات والأخبار الكاذبة التي أساءت إليه كثيرًا بالإضافة إلى عدم رضائه عما وصل إليه حال الأغنية الآن.

وقد تسبب إعلان إعلان إيهاب عن رغبته فى الاعتزال قبيل اشتراكه فى حفل ليالى التليفزيون الأخيرة فى خروج بعض التفسيرات التي أشارت إلى أن إعلان الاعتزال محاولة من جاب إيهاب للدعاية لأحدث ألبوماته الذى تزامن صدوره مع استعداده للمشاركة فى حفل ليالى التليفزيون.

شارك فى ألبوم إيهاب الشعراء: مصطفى كامل وعادل عمر، وأحمد شتا ، وفوزى إبراهيم، والملحنون رياض الهمشرى وعمرو طنطاوى وحسين محمود وصلاح الشرنوبى، وحمدي صديق.