شكرا لقرائتكم خبر عن "السهر والانبساط" أغنية لـ أكرم حسنى بتوقيع مصطفى العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الفنان أكرم حسنى في أغنية جديدة تحمل اسم "السهر والانبساط" من كلماته وألحان مصطفى العسال ومن المقرر طرحها في موسم رأس السنة، وتحمل عدد من المفاجئات .

وانتهى مؤخرًا أكرم حسنى من تصوير مشاهده كضيف شرف فى أحداث فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذى يتواصل تصويره حالياً ويجسد أكرم خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.