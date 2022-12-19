شكرا لقرائتكم خبر عن 103 ملايين دولار لـ فيلم Avatar: The Way of Water في شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفيلم المنتظر Avatar: The Way of Water إيرادات وصلت إلى 103 ملايين و400 ألف دولار بـ شباك التذاكر العلمى، وذلك منذ بداية عرضه يوم 14 ديسمبر الجارى بدور العرض المصرية، وطرحه بـ دور العرض الأمريكية يوم 16 ديسمبر الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water بين 53 مليون دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و50 مليون و400 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و 12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12 عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).