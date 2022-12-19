شكرا لقرائتكم خبر عن 1192 فعالية فنية وثقافية للأوبرا في عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر خلال عام 2022 زخمًا ثقافيًا متنوعًا في مختلف المجالات الإبداعية على كل مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور بالإضافة إلى المهرجانات التى نظمتها خارج الأسوار

وعلى مدار 12 شهر تم تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تهدف إلى السمو بالوجدان وإعادة تشكيل الوعى والتعريف بالتراث الإبداعى الإنسانى المحلى والأجنبى إلى جانب إتاحة الفرصة للشباب الواعدين للتعبير عن أنفسهم.

فمنذ يناير حتى ديسمبر 2022 تم تقديم 1192 فعالية فنية وثقافية حضرها ما يزيد عن 900 الف مشاهد منها 177 على المسرح الكبير ، 172 على المسرح الصغير ، 54 على مسرح النافورة ، 136 على مسرح الجمهورية ، 148 على مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية ) ، 61 علي المسرح المكشوف ، 68 بمسرح أوبرا دمنهور ، 82 بمعهد الموسيقى العربية ، 49 امسية وسهرة رمضانية ، 6 مهرجانات للموسيقى والغناء بالمحافظات بعضها تم استحداثه وضمت 28 عرضا متنوعا وهدفت الى تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون الجادة بمختلف ربوع مصر ، هذا الى جانب 15 ليلة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 وفعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وضمت 36 عرضا ، وفعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندرية وشملت 6 عروض ، كما استمر النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي - الامسيات الشعرية - اللقاءات الفكرية - الندوات العامة - نادى السينما - نادى فنون الاوبرا فى تحقيق أهدافه التنويرية الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية ووصل عددها إلى 88 نشاط احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، بجانب 72 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر"، وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

وخلال العام استحدثت الاوبرا سلسلة حفلات لمؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية المصرية والعربية تضم مجموعة من أهم أعمال المؤلفين الموسيقين المصريين فى هذا المجال منهم عمر خيرت ، مودي الامام ، محمود طلعت ،خالد داغر ، تامر كروان ، خالد حماد ، عادل حقي محمد نزيه خالد الكمار ، اشرف الزفتاوي ، مصطفي صبحي ، شريف الوسيمي وغيرهم

أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 64 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي، وقدم 44 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية إلى جانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين.

أما فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفي قدمت 3 أوبرات هما (عايدة ، لابوهيم ، الامبرازاريو ) إلى جانب 36 حفل جالا تضمنت مقتطفات من اشهر الاوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية واغانى أفلام الرسوم المتحركة بالاضافة الى الاعمال الغنائية الغربية والنابوليتانية الشهيرة والمؤلفات الخاصة بالكريسماس والعام الجديد وشارك خلالها جميع المغنين بالفرقة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة.

وفي إطار الاهتمام بإحياء التراث الموسيقى العربي قدمت فرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا 100 حفلا دوريا منها 17 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، 16 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 19 لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 20 لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، 17 لفرقة الإنشاد الديني، 11 لكورال أطفال الأوبرا وشهدت هذه الحفلات إحياء ذكرى رموز وأعلام الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي وإعادة احياء التراث الموسيقى العربية حفاظا عليه من الاندثار

كما أقيمت الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية على مدار 15 ليلة متصلة واحتضنت فعالياتها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وتضمنت 36 حفلا احياها 99 فنان من 9 دول عربية

وعقدت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتي أقيمت على مدار 15 ليلة متصلة وضمت 36 حفلا بمشاركة 22 فنانا

وضمن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى نظمت الأوبرا خلال شهر رمضان المعظم 15 أمسية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور شملت سهرات عربية وإسلامية لـ 4 دول هى تونس، الجزائر، إندونيسيا وفلسطين بجانب مجموعة من العروض الغنائية والموسيقية لنجوم وفرق الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي هم مدحت صالح ، علي الحجار، براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، نسمة عبد العزيز، الشيخ ياسين التهامي، السورية لينا شاماميان، محمود التهامي، فرقة نور النبي للإنشاد الديني، التونسية غالية بنعلي وفرقة ام كلثوم للموسيقى العربية.

كما استضافت دار الأوبرا خلال الموسم الفنى 2022 العديد من المهرجانات الدولية هي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الملتقى الدولي لذووى القدرات الخاصة (أولادنا)، ملتقى الشارقة للسرد الـ 18، مهرجان القاهرة للفيلم القصير وغيرها.