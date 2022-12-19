شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك بصحبة ابنه أثناء تعليمه مهارات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمضى الممثل الشهير بن أفليك وقتًا رائعًا بصحبة ابنه خلال استمتاعهما بلعب مباراة كرة السلة معًا، حيث ظهر الثنائى وهما يستمتعان في ملعب بمفردهما ويحاول افليك تعليمه مهارات جديدة مثلما عكست الصور الذى نشرها تقرير الديلى ميل.



افليك وابنه

ويحرص أفليك دائمًا على الاستمتاع بوقته برفقة أبنائه، وتوزيع وقته ما بين زوجته جينيفر لوبيز وأبنائه من لورانس.

من ناحية أخرى تميزت المغنية والممثلة جينيفر لوبيز بأناقتها مؤخرًا عندما خرجت في لوس أنجلوس بعد ظهر الأربعاء الماضى وهي برفقة اثنين من حراس الأمن الخاصين بها، حيث ارتدت معطف فرو بني فاخر وضعته فوق سترة سوداء دافئة بياقة مدورة مثلما ظهرت خلال الصور التي نشرها موقع الديلى ميل لها.



بن افليك بصحبة ابنه