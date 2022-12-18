شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان خان يستضيف سعد لمجرد بمنزله والأخير: شكرا على كرم الضيافة وأنتظرك فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف نجم بوليوود العالمى سلمان خان، النجم المغربى سعد لمجرد في منزله بالهند، حيث نشر سعد لمجرد صورة تجمعه بالنجم الهندى سلمان خان، عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نالت إعجاب متابعينه.





وعلق سعد لمجرد على صورته مع سلمان خان قائلاً: "يا له من شرف عظيم أن ألتقي بعزيزي سلمان خان، أشكرك على كرم ضيافتك الرائعة، ولا يمكننى الانتظار للترحيب بك في وطنك الآخر المغرب".

وطرح النجم سعد لمجرد، مؤخراً، أغنية باللهجة المصرية "الحلق"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد.

يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح أيضا، أغنية "من أول دقيقة"، بالتعاون مع الفنانة إليسا، التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب"، إذ حققت 300 مليون مشاهدة.

كما احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التى طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر سعد صور و فيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام.

وكان سعد لمجرد قد حقق نجاحات كبيرة فى الأغنيات التى قدمها باللهجة المصرية، أبرزها: "عدى الكلام، وأنتى حياتى" وأخيرًا "من أول دقيقة".



سعد لمجرد فى ضيافة سلمان خان