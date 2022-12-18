شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية قدمها الفنان جمال إسماعيل.. فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان جمال إسماعيل الذى قدم عددًا من الأعمال الفنية وتركت بصمة كبيرة مع جمهوره، على الرغم من تقديمه أدوارًا ثانوية وليست بطولة مطلقة.

ولد الفنان جمال اسماعيل فى محافظة الشرقية عام 1933، وحاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس عام 1957 وحاصل أيضا على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1956 وهو شقيق الفنان القدير أنور إسماعيل التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبى، حيث كانت تابعة لمصلحة الفنون، عين مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958، وقام بإخراج عروض الفرقة المدرسية والجامعات وحفلات الشركات، كما قام بالاشراف على تكوين فرقة الفنون بالشعر عام 1961 انضم إلى فرقة التليفزيون، حيث اشترك فى مسرحية شيء فى صدرى. وقدم بعد ذلك مسرحيات. ومهرجان الحب. وممنوع الستات عام 1963. والدبور. والسكرتيرة الفتى والعفاريت الزرق 1968 وسيدتى الجميلة 1969 وطبق سلطة وسندريلا والملاح.

قدم الراحل العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "تيتو، ديك البرابر، طباخ الريس، مدينة الصمت، مافيا، حرب أطاليا، أبو البنات، اللعب مع الكبار، علي سبايسي، ومن الحب ما قتل، حسن اللول، شفيقة القبطية، عرق البلح".

كما له نصيب كبير فى عدد من مسلسلات الأطفال التليفزيونية، ورغم أدواره فإنه من الممثلين الذين يملأون الشاشة حضورًا، قدم إسماعيل مسلسلات الضور الشارد، الليل وآخره، المال والبنون، الملك فاروق، قلب ميت، القاصرات، وغيرها من الأعمال الدرامية الجيدة.

توفى جمال إسماعيل فى 18 ديسمبر من عام 2013 عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب.