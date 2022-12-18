شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد وأحمد أمين يجتمعان فى فيلم "سوبر زيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان هشام ماجد وأحمد أمين في فيلم جديد بعنوان "سوبر زيرو"، حيث يلعب الفنان هشام ماجد فيه دور "سوبر هيرو"، بينما يلعب أحمد أمين دور "سوبر زيرو".

ويواصل النجم هشام ماجد تصوير أحداث فيلمه "فاصل من اللحظات السعيدة"، ويجسد ضمن أحداثه شخص يفقد الذاكرة ليواجه عددا من المواقف الكوميدية والعمل من إخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكى.

من ناحية أخرى، يشارك هشام ماجد فى الموسم الرابع من مسلسل "اللعبة" مع شيكو، أحمد فتحى، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا، منى أحمد زاهر، دعاء رجب، زهرة الحاروقى وعدد من الفنانين المشاركين كضيوف شرف على الحلقات، والعمل تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

وينتظر هشام ماجد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى انتهى من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، أسماء جلال وآخرين.