شكرا لقرائتكم خبر عن كورال سان جوزيف يُقيم حفل ترانيم عيد الميلاد بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق كورال سان جوزيف حفله السنوي الذي يقيمه كل عام احتفالاً بعيد الميلاد، حيث قدم فريق الكورال والذي يضم 45 مرنمًا من الكبار 23 مرنمًا من الأطفال وعشرة عازفين 24 ترنيمة وأنشودة للميلاد بعدّة لغات بقيادة الأب بطرس دانيال والمايسترو ماجدولين ميشيل.

شارك بالحضور هذا العام ما يزيد على الألف شخصًا من المسلمين والمسيحيين انصهروا جميعًا في روح واحدة وتناغم غير مسبوق داخل جدران كنيسة سان جوزيف للاتين الكاثوليك بوسط البلد.

شارك بالحضور مجموعة من الفنانين والسياسيين والإعلاميين والكُتاب والشخصيات العامة منهم: سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة والملحق العسكري الإيطالي على رأس وفد رفيع المستوى من السفارة، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، السفير البلجيكي بالقاهرة، نيافة المطران كريكور أغسطينوس مطران الأرمن الكاثوليك بالقاهرة، والوزير السابق منير فخري عبد النور، النائبة ماريان عازر عضو مجلس النواب المصري، والمستشار أمير رمزي الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، والكابتن شوقي غريب، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والسفيرة كورين ملاك شنودة.

كما حضرمن الفنانين نهال عنبر، عزة لبيب، ضياء عبد الخالق، الفنانة ميرنا وليد، الفنان محمود فارس، المخرجة ساندرا نشأت، مدير التصوير كمال عبد العزيز، السيناريست مجدي صابر، المخرج رضا شوقي.

ومن الشخصيات العامة الإعلامية لميس سلامة، الأستاذ راجي إسكندر، الكاتبة فاطمة ناعوت، الناقدة ناهد صلاح، الدكتور محمود العلايلي، الدكتورة ريهام نيازي، مصمم الأزياء هاني البحيري.

وفي ختام الإحتفالية التي كان يقدمها الأب ممدوح شهاب، وجه الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر الشكر للأب بطرس دانيال والمايسترو ماجدولين ميشيل ولكل أعضاء الكورال على المجهود الكبير الذين بذلوه لكي يخرج هذا الحفل بهذه الصورة المشرّفة، كما وجه الشكر لرجال الشرطة وخاصة قسم عابدين لتأمينهم هذه الإحتفالية، ولجميع الضيوف الذين حضروا ولكل المصريين مسلمين ومسيحيين لمشاركتهم معاً كنسيج واحد احتفالات ميلاد السيد المسيح.