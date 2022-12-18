شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس غناء ويجز "عز العرب" فى كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل النجم المصري جنبات منطقة المشجعين داخل استاد لوسيل بين شوطي المباراة بأغنيته عز العرب وتفاعل الجمهور مع العرض الراقص الذى صممت رقصاته المصرية ليلى غالب وتفاعل معها جمهور الفريقين رغم ألحانها العربية وكلماتها المصرية لكنها الموسيقى ولغتها.

وكان الفيديو الموسيقى للأغنية والذي أخرجه المصري على العربي وأطلقته "فيفا" عبر صفحتها الرسمية على موقع اليوتيوب الشهير قد حقق نجاحًا ساحقًا وكبيرًا ونسبة مشاهدات كبيرة جدًا.

الأغنية استلهمها ويجز وعلى العربي من فكرة لحسين عبد الله الذوادي أمين عام لجنة المشاريع والإرث القطرية واحد مسئولي تنظيم كأس العالم بقطر، وهي من إخراج على العربي صاحب الفيلم الوثائقي الشهير كباتن الزعتري ومدير التصوير لها فوزي درويش ومصممة الرقصات بها ليلى غالب.

وغناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري الشهير ويجز.

وتقول كلماتها "حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله.". وأكد الذوادي ان الأغنية تعبر عن فخر العرب بالنجاح الكبير للتنظيم و بإنجاز المغرب ووصوله للدور قبل النهائي وفوز السعودية على الارجنتين وتونس على فرنسا مما يؤكد ان العرب قادمون في كل المجالات وقادرون على الفوز متى توافرت لهم الظروف المواتية.