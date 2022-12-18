شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا بصحبة ابنتها على متن طائرتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا متابعيها على موقع إنستجرام بصورة لها مع ابنتها البالغة من العمر 11 شهر فقط، أثناء تواجدهما على متن طائرة خلال ذهابهما لعطلة وفقًا لما ذكره تقرير الديلى ميل الذى أكد أن شوبرا إلى الآن تحرص على إخفاء ملامح وجه ابنتها من نيك جوناس.



بريانكا وابنتها

وكانت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا ظهرت الشهر الماضى، وهي تتجول في مطار دلهي بينما كانت محاطة بمعجبيها، وذلك في أول زيارة لها لموطنها منذ ثلاثة سنوات مضت، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا عادت إلى الهند بعد قرابة ثلاث سنوات، غابت فيها عن زيارة بلدها لأسباب مختلفة أهمها جائحة COVID-19 وولادة ابنتها مالتي.

وكشفت النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا مؤخرًا عن صورا لها بصحبه ابنتها الصغيرة مالتى، عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وظهرت فيها بريانكا شوبرا فى صور سيلفى جالسة بصحبه ابنتها، وعلقت على الصور بـ"حب ليس له مثيل"، وفى صورة أخرى ظهرت الطفلة وهى تضع قدمها على وجه والدتها.