حذاء رياضي مزين بعلم المغرب.. هدية من نورا فتحي الى رئيس الفيفا.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 08:43 مساءً - قامت نورا فتحي بإهداء جياني إنفانتينو‏ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) هدية تذكارية بعد مباراة المركز الثالث بين منتخبي كرواتيا المغرب والتي انتهت بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

والتقت نورا فتـحي برئيس الفيفا على هامش المباراة بين المغرب وكرواتيا وأعطته هدية تذكارية قام بفتحها ليتضح أنها حذاء رياضي مزين بعلم بلدها المغرب.

جياني إنفانتينو أبدى إعجابه الكبير بهذه الهدية وقال إنه جميل جداً، ولفت إلى أنه سيقوم بوضعه كذكرى على أحد مكاتبه.

وشارك جياني إنفانتينو صور مع نورا فتحـي من استاد خليفة الدولي الذي استضاف مباراة المغرب وكرواتيا، وكتب شكر لنورا على ما قدمته مع الفيفا في هذه البطولة.

وشاركت نورا فـتحي مؤخراً في حفل الختام الذي سبق مباراة النهائي بين فرنسا والأرجنتين، وقدمت مقطعاً من أغنية “Light the sky” التي غنتها مع بلقيس ورحمة رياض ومنال.