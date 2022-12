أوسم من أحمد عز.. صورة نادرة من شباب أحمد مكي أيام الدراسة لن تتخيلوا شكله قبل الصلع والجمهور: مين ده؟!

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 08:43 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الكوميدي أحمد مكي في فترة شبابه من أيام الدراسة قبل أن يصاب بالصلع، مع مجموعة من زملائه وكان نحيف للغاية وملامحه مختلفة إلى حد ما في مطلع العشرينات.

وكان “مكي” قد شارك متابعيه بتلك الصورة عبر حسابه الخاص على “إنستجرام“، وعلّق عليها بكتابة: “زمان”.

ونالت الصورة إعجاب مجموعة كبيرة من قبل متابعي الفنان المصري، الذين أكدوا أن شكله تغير كثيرًا بمرور الزمن.

نبذة عن أحمد مكي

وأحمد مكي من الفنانين الذين استطاعوا الوصول إلى الشباب قويم سلوكهم من خلال أعماله الفنية، خاصة أغنية «قطر الحياة» التي ناقش خلالها قضية الإدمان وأثاره على الشباب.

وبسببها أقلع العديد من الشباب عن الإدمان، خاصة أنه اختار مناقشة القضية من خلال أغاني الراب التي تلقى رواجا كبيرا بين فئة الشباب.

بدايات أحمد مكي

بدأ الفنان أحمد مكي حياته بحي الطالبية بمنطقة الهرم بالجيرة، وقد تخرج في معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عددًا من الأفلام ال كان أهمها “ياباني أصلي”، بعدها بدأ مسيرته الاحترافية بإخراجه لفيلمه الطويل الأول “الحاسة السابعة” عن قصة مستوحاة من فيلمه القصير بنفس الاسم والذي أخرجه في عام 2003..

شارك أحمد مكي في إخراج عدد من مسلسلات الشهيرة مثل “لحظات حرجة”، والذي قام فيه أيضًا بالتمثيل، وسرعان ما انطلق نجمه كممثل كوميدي بعد النجاح الباهر الذي حققته شخصية “هيثم دبور”، حيث قها مع الفنان عادل إمام ضمن أحداث فيلم “مرجان أحمد مرجان”

ثم في فيلم منفرد عنوان “H دبووور”، وواصل نجاحه كممثل كوميدي من خلال أفلام “طير إنت، لا تراجع ولا استسلام”، ومن نجاحه السينمائي عاد للتليفزيون من جديد من خلال “الكبير أوي” الذي قدم منه خمسة أجزاء.

بجانب التمثيل، ظل الفنان أحمد مكي هوايته في تأليف أغاني الراب وأدائها في بأفلامه أو بصورة منفردة ونشرها على شبكة الإنترنت، وفي عام 2012 أصدر أول ألبوم راب له بعنوان “أصله عربي”.

حصل أحمد مكى على شهادات تقدير من عدة مهرجانات دولية مثل Clermont-Ferrand بفرنسا عن فيلم الحاسة السابعة.

أحمد مكي يقدم «الكبير أوي 7»

وقرر صناع المسلسل تقديم جزء سابع من “الكبير أوى” فى شهر رمضان 2023 المقبل، استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققه الجزء السادس والذى عاد مرة إلى بعد 6 سنوات منذ تقديم الجزء الخامس فى شهر رمضان 2015.

وتجري تحضيرات مُكثفة يقوم بها المخرج أحمد الجندي، لوضع التفاصيل الأخيرة الخاصة بالجزء السابع من المسلسل الكوميدي الشهير “الكبير أوي” بطولة أحمد مكي، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة وعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

ويتضمن “الكبير أوي 7” أحداث وشخصيات جديدة، لم يسبق لها الظهور في الأجزاء الماضية، حيث تواصل الشركة المنتجة إتمام مرحلة التعاقدات حاليًا.

ويجمع الكبير أوى 7 جميع الممثلين من الجزء السادس: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

ودارت أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.

وأعادت قناة ON عرض مسلسل “الكبير أوي 6” على شاشتها منذ يوم السبت الموافق 12 نوفمبر، الساعة 7 مساء والإعادة الساعة 1 صباحاً والساعة 11 صباحاً، كما يعاد عرض العمل على قناة ON دراما الساعة 11 مساءً والساعة 9 صباحاً والساعة 4 عصراً، وذلك بعد عرضه لأول مرة في شهر رمضان الماضى على قناة ON وأعيد عرضه على قناة DMC.

