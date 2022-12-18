فن ومشاهير

نورا فتحى تشعل حفل نهائى كأس العالم بالغناء والاستعراض.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة المغربية البوليودية نورا فتحى، الأنظار في حفل نهائي كأس العالم 2022، المقام بدولة قطر.

وغنت نورا فتحى مع عدد من نجوم الغناء من الوطن العربى والعالم، منهم بلقيس ودافيدو وعايشه وأوزونا وجيمس ونورا فتحي ورحمة رياض، وقدمت استعراض مصاحب للغناء نال إعجاب الجمهور الحاضر.

نورا فتحى، هي ممثلة ومطربة وفنانة استعراضية، ولدت في كندا لأب مغربي وأم مغربية ثم انتقلت للعيش في الهند حيث تعمل في السينما الهندية هناك.

كان أول ظهور للفنانة نورا فتحى في سينما بوليوود من خلال فيلم زئير: بُبُور سونداربانس “Roar: Tigers of the Sundarbans”، وحازت على شهرة واسعة في سينما تيلوجو بأدائها لرقصات في أفلام هندية مثل المزاج “Temper”، باهولبالي “Baahubali” وكيك 2 “Kick 2” ، غارمي “Street dancer 3d” ، ساكي ساكي “Batla house”.

كما أدت نورا فتحى بطولة العديد من الأعمال الناجحة أبرزها “Pachtaoge” و”Chhor denge” و”Naach meri rani”و “Maarjavaan”، وقدمت أغاني بصوتها أبرزها Pepeta وDilbar arabic كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج أحسن الراقصين في الهند “India's best dancer” وتعتبر نورة فتحي أول عربية تجتاز حاجز المليار مشاهدة عن كليب ديلبر.

نورا فتحى فى حفل نهائى كاس العالم 2022
نورا فتحى فى حفل نهائى كاس العالم 2022

 

نورا فتحي
نورا فتحي

 

النجمة نورا فتحي
النجمة نورا فتحي

 

الفنانة نورا فتحي
الفنانة نورا فتحي

 

المغربية البوليوودية نورا فتحي
المغربية البوليوودية نورا فتحي

 

استعراض نورا فتحي فى حفل نهائ كاس العالم 2022
استعراض نورا فتحي فى حفل نهائ كاس العالم 2022

 

نورا فتحى
نورا فتحى
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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