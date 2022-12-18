شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق ينضم إلى فريق عمل مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم أحمد رزق، على المشاركة في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" أمام النجمة روبي، التى بدأت تصويره الأسبوع الماضى، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2023، ويعد هذا التعاون الدرامي الأول بين الثنائي على الساحة الفنية.





ومن المفترض أن يبدأ "رزق"، في تصوير أولى مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب عقد عدة جلسات مع المخرج عادل أديب، للوقوف على تفاصيل الشخصية التى سيظهر بها وستكون بمثابة مفاجأة كبرى للجمهور.

وفى سياق متصل بدأ فريق العمل تصوير الأحداث، بقيادة المخرج عادل أديب داخل أحد اللوكيشنات الأساسية للمسلسل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وكان قد شارك أحمد رزق، فى السباق الرمضاني قبل الماضي بمسلسل «القاهرة كابول» الذى عرض فى 2021، ولعب خلاله شخصية محورية وحاز على اعجاب الجمهور والنقاد، وكان من بطولة النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هى الإعلامي ويجسده فتحي عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده طارق لطفي، ويشارك في البطولة حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.