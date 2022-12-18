شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم توشك على الانتهاء من تصوير "ليه لأ 3" وعرضه قبل رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت النجمة نيللى كريم على الانتهاء من تصوير مسلسلها "ليه لأ" الذى تلعب بطولته مع عدد من الفنانين، المكون من 15 حلقة وإخراج نادين خان، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، وتجسد نيللى خلال الأحداث شخصية امرأة مطلقة تدعى "شيرى" ولديها ابن يجسد دوره الممثل الشاب معتز هشام، فيما يظهر الفنان صلاح عبد الله بشخصية والدها، وتصور نيللى المشاهد الأخيرة من المسلسل بالتزامن مع تصوير مسلسلها عملة نادرة.

يذكر أن الموسم الأول من "ليه لأ" قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل وشاركها في البطولة هالة صدقي، شيرين رضا، محسن محيي الدين، ومحمد شرنوبي، هانى عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت وإخراج مريم أبو عوف، أما الموسم الثانى فقامت ببطولته منة شلبي، وشاركها البطولة أحمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر و سارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وتنتظر نيللى كريم عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة يسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى.

يشار إلى أن نيللى كريم تخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "عملة نادرة" الذى تخوض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى، ويشارك في بطولته كلا من جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو رية، بالإضافة إلى عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعاً، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.