شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق ويارا اللبنانية يطرحان ديو "أول وآخر غرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان وليد توفيق والمطربة يارا اللبنانية، أغنية جديدة تجمعهما سويًا تحمل اسم "أول وأخر غرام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

الأغنية من فكرة منذر درويش والتي قام بإهدائها لزوجته بمناسبة نهاية العام، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين وليد توفيق ويارا والذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائي مع إحدى مطربات بلده.

ويعتبر هذا الديو هو الخامس في مشوار المطربة يارا الفني حيث سبقه ديو مع فضل شاكر "خدني معك"، وآخر مع راشد الماجد "الموعد الضائع"، ومع حسين الجسمي "أنت أول إنسان" و"إيه أحبك" مع فؤاد عبد الواحد.

وتقول كلمات الأغنية:

مع نهاية كل عام.. مع بداية كل عام.. انت في قلبي انا

انت في قلبي انا.. اول واخر غرام

كل عام انتي وانا.. في الهوى نكتب سطر

كل ما نكبر سنه.. حبنا يكبر عمر

ليتك في عيني نظر.. وليت عيني ما تنام