شكرا لقرائتكم خبر عن بالجلباب.. ويجز يغنى "عز العرب" بين الشوطين فى نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنا نجم الراب ويجز، أغنيته "عز العرب" في ملعب لوسيل، بين شوطى المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين بكأس العالم، وأشعل ويجز الجماهير وسط فريق راقص من حوله وظهر ويجز بالجلباب.



وكان كليب "عز العرب" الفيديو الموسيقى لأغنية ويجز الذى أخرجه المصرى على العربى وأطلقته الفيفا عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب قد حقق نجاحًا ساحقًا وكبيرًا ونسبة مشاهدات كبيرة جدًا.





ويجز

وطرح أغنية عز العرب فى 14 ديسمبر، أى منذ 4 أيام، حققت نجاحا مبهرا و كبيرا، حيث تقترب من مليون و نصف مشاهدة، ومتصدره تريند 4 على اليوتيوب وأغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان ويجز، والمخرج على العربى و مدير التصوير فوزى درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب، توزيع كريم لطفى المصرى المقيم فى أمستردام بالتعاون مع تودور مونرو الرومانى المقيم فى لندن.

والجدير بالذكر أن على العربى وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقى كباتن الزعترى الذى أخرجه وانتجه على العربى وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.