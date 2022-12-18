المصرية فرح الديبانى تغنى النشيد الوطنى لـ فرنسا فى نهائى كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - خطفت السوبرانو المصرية فرح الديبانى أنظار العالم بظهورها قبل انطلاق نهائي كأس العالم المقام بدولة قطر والذى يشهد مباراة منتخبى الأرجنتين وفرنسا، حيث ظهرت بإطلالة تتسم بالشياكة والأناقة وغنت النشيد الوطنى الفرنسي قبل انطلاق المباراة.



فرح الديبانى



فرح الديباني



فرح الديباني تغنى نشيد فرنسا

الأرجنتين ضد فرنسا

وسيكون الحفل أمسية تحتفى بـ 29 يوماً استثنائياً بالشِّعر والموسيقى، يقدّم فنانو الأغنيات الرسمية للبطولة مقطوعاتهم قبل موقعة الأرجنتين وفرنسا، حيث تم فتح بوابات الاستاد فى الثانية ظهرا.

وبعد 63 مباراة وشهر من الإثارة الكروية داخل المستطيل الأخضر، يلتقي منتخبا الأرجنتين وفرنسا الأ لنيل الجائزة الكروية الأهم في ختام كأس العالم قطر 2022.

وتواجدت الجماهير حرصا على مشاهدة الحفل الختامي الذى ستخلّده للأبد ذاكرة 88 ألف متفرج متواجدين فى استاد لوسيل.

حفل نهائي كأس العالم 2022

وامتد حفل الختام لـ 15 دقيقة، وأبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوماً من المنافسات، فى فعالية تحتفي بالشِّعر والموسيقى.

أما مسك الختام، فسيكون أمسية من العُمر تُقدم فيها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، حيث سيؤدي دافيدو وعايشة أغنية "هيا هيا"، بينما يقدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية "أرحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية Light the Sky المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال.