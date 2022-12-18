شاهد أول صور لإعتداء الراقصة برلنتي عامر على زوجها “سعد الصغير” في شارع عام!!

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - شهدت منطقة الهرم مشادة بين المطرب سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتي عامر، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا بنشوب مشاجرة بين المطرب سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتي عامر، أكدت تحريات الأولية أن طليقة المطرب الشعبي قامت بتمزيق جواز السفر الخاص بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأضافت التحريات أنه نشبت مشاجرة بين الفنان وزوجته وشقيقتها وقاما بالتعدي على بعضهم وعقب انصرف برلنتي بسيارتها، قام «الصغير» بملاحقتها واصطدم بها من الخلف.

وفق رواية الفنان سعد الصغير- تسللت طليقته إلى السيارة وعثرت على مبلغ مالي يخصه واختطفت جواز سفره ومزقته أمامه ثم تعدت عليه بالضرب وأحدثت إصابته في الأنف، بالاشتراك مع شقيقتها ومزقتا ملابسه.

وقال سعد الصغير، في المحضر، إن طليقته رفقة أختها لاذتا بالفرار بسيارتها الأولى عقب تعديه عليه فلاحقها بسيارته فاصطدم بها من الخلف، مشيرًا إلى أن سبب الواقعة رغبة المشكو في حقها العودة إليها من جديد.

وتبين استقرار الحالة الصحية لبرلنتي وشقيقتها، بعد خضوعهما للعلاج بمستشفى الهرم العام إثر إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة من الجسد، فيما تبين عدم حاجة سعد الصغير لنقله إلى المستشفى.

القبض على برلنتي عامر في حالة سُكر

من ناحية أخرى، ضجت المواقع الأخبارية ومحركات البحث على جوجل باسم برلنتي عامر في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد القبض عليها منذ ساعات واحتجازها بقسم الشرطة في حالة سكر لعرضها على النيابة بعد الاعتداء على أحد أفراد الشرطة.

وكشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل القبض على هدير محمد فتحي الصيرفي الشهيرة بـ”برلنتي عامر” زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير بشارع الهرم.

حيث قال المصدر إن دورية أمنية كانت تتفقد الحالة الأمنية بشارع الهرم تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر، تصادف مرورها مع خروج “برلنتي” من ملهى ليلي، وتبدو عليها ملامح عدم اتزان “حالة سكُر”.

وصرح المصدر أن الراقصة برلنتي عامر زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير قامت بالاعتداء على أفراد شرطة خلال ترأسهم دورية أمنية بشارع الهرم في أثناء خروجها من ملهى ليلي. مضيفًا أن الدورية اصطحبت الراقصة إلى ديوان قسم الهرم قبل عرضها على النيابة التي حجزتها على ذمة التحريات.

زواج سعد الصغير للمرة الثانية من برلنتي عامر

وانتشرت مؤخرًا صورا تجمع سعد الصغير و”برلنتي” بعد عودتهما منتصف يوليو الماضي عقب الطلاق الذي استمر 4 شهور.

وكانت قد كشفت المُغنية برلنتي عامر، زواجها من الفنان سعد الصغير ، قائلة: «ربنا يخليك ليا يا جوزي»، موجهة رسالة لزوجته الأولى، في منشور عبر صفحتها الرسمية، مدونة: «الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى، بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جدًا، حسبي الله ونعم الوكيل».

وكشفت المُغنية برلنتي عامر، تفاصيل الزواج، مؤكدة أنهم لم يستطيعوا إقامة حفل زفاف، رغم رغبة سعد: «سعد كان عاوز يعمل فرح، بس مكانش نافع لأن ابنه لسه عامل فرح، شكلها مش حلو».

وتابعت المطربة، وهي أم لطفلين 6 و 9 أعوام : «سعد بيحب ولادي جدًا وهما بيحبوه: «أدهم ابني بيقولوا بابي سعد الصغير».

من هي برلنتي عامر ؟

برلنتي عامر هي ممثلة مصرية، وهي زوجة سعد الصغير الثانية، تحمل الجنسية المصرية؛ شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية المعروفة؛ لم تتوفر أي معلومات بشأن عمرها الحقيقي أو تاريخ الميلاد؛ فيما ذكرت وسائل إعلام؛ أنها في العقّد الثلاثيني من العمر.

بدأت برلنتي، رحلتها مع مجال التمثيل في عام 2016؛: من خلال ظهورها المميز في مسلسل “نوايا برينة” من تأليف هاني سرحاني ومن إخراج سيف يوسف.

كما شاركت برلنتي: في عدد آخر من الأعمال؛ وإليكم القائمة الكاملة: لجميع أعمالها التي شاركت بها حتى الآن كما يلي (نوايا بريئة 2016 – كلمة سر 2016 – عشان خارجين 2016 – سقوط حر – الخروج 2016 – هربانة منها 2017 – عنتر ابن ابن ابن ابن شداد 2017 – رمضان كريم 2017 – ولاد إمبابة 2020 – حب عمري 2020).

وشاركت الفنان سعد الصغير خلال مسلسل «ولاد إمبابة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصبحون شباباً يبدأ صراع العائلة على الإرث، والمسلسل من إخراج ممدوح زكي، وتأليف أيمن بكري، وإنتاج بلال صبري، ومن بطولة فريدة سيف النصر، وسعد الصغير، وعمرو رمزي، ومصطفى أبو سريع .

جسدت برلنتي في المسلسل دور فتاة تدعى «قشطة»، تدفعها الظروف للعيش في منزل إمبابة التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر.

شاركت برلنتي أيضًا في مسلسل «قيد عائلي»، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، مع عدد كبير من الفنانين منهم، ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.

وشاركت برلنتي في فيلم «أركب الترند»، بطولة مصطفى أبو سريع ومروة عبد المنعم ونور الكاديكي وطاهر أبو ليلة، وقصة وإخراج محمد جمال الحديني، والذي تجسد فيه دور ”مليكة“ التي ترتبط بعلاقة عاطفية مع مصطفى أبو سريع، ولكن سرعان ما تحدث بينهما خلافات بينهما وهو ما يهدد علاقتهما.

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