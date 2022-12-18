شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش عن تكريمها بمهرجان القاهرة للفيلم القصير: أهم تكريم بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة كندة علوش عن سعادتها بتكريمها في مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته الرابعة، التي أقيمت أمس في مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية.

وقالت كندة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها تعتبر تلك التكريم من أهم التكريمات التي حصلت عليها خلال مشوارها الفني، خاصة أنه مهرجان للشباب الشغوفين بحب السينما.

وأضافت: الشباب دول بيقدموا أفكارهم بإمكانيات قليلة، وفخورة جدًا بوجودهم، عشان في مخرجين كبار كانت الأفلام القصيرة بدايتهم، وده أهم تكريم ليا وكأن حد بيطبطب عليك بعد التعب.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير في دار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة كندة علوش والمخرج يسري نصر الله والمخرج اشرف فايق، والمهرجان يستمر فى الفترة من 17 - 22 ديسمبر بقاعة مركز الإبداع الفني - سينما الهناجر- سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وجميع العروض مجانية.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية من: الناقد السينمائي أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من المخرج طونى نبيه والمخرج ياسر شفيعي والناقدة منار خالد.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المخرج السينمائى شريف فتحى، والناقد رامى المتولى والمخرجة حنان راضى، بينما تتكون لجنة تحكيم الافلام القصيرة العربية من المخرج السينمائى اشرف فايق رئيسا للجنة و الممثلة لبني ونس ومدير التصوير السينمائى مصطفى عز الدين.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية تتكون من المخرج السينمائى عماد البهات، الممثلة ثراء جبيل والناقد السينمائى أحمد سعد الدين.

وتتضمن قائمة الأعمال المشاركة فيلم HAIR TIE, EGG من الصين وإخراج لو رونكسياو ، وتدور قصته حول "لين يوكي" طالبة نموذجية في مدرستها الابتدائية، تبلغ من العمر 11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها في اجتماع الآباء الليلة، ولكن بعد أن اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع زميل مؤذ في الصف، بدأت في التفكير بالأمر مجددا.

كما يشارك أيضا فيلم Safe للمخرج إيان بارلينج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور قصته في ليلة شتوية في أتلانتيك سيتي، حيث يجب على مدير كازينو أن يحسب إخفاقاته الأبوية عندما يحتاج ابنه الجامح إلى مساعدة للخروج من مأزق.

وتضم القائمة أيضا أفلام North Pole من مقدونيا وصربيا، وThe Criminals إنتاج فرنسي رومانس مشترك، وLive till I die من السويد، وThe Tiktoker من الكاميرون، وBolide و4 AM من فرنسا .