هل شاهدت والد يسرا من قبل؟.. انفصل عن والدتها وهي طفلة وكاد أن يقتلها أمام رشدي أباظة! – (صورة نادرة)

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - علاقة الآباء مع الأبناء علاقة شديدة الخصوصية ومع ذلك تبقى علاقة مركبة الأبعاد، تتحكم في مستقبل الطرفين إيجابًا أو سلبًا، ومثل أي شخص عادي يتأثر الفنان بعلاقته بأسرته وآبائه، وإما أن تكون علاقتهم تلك إيجابية تدفعه إلى النجاح والاستمرار وقبل ذلك السلام النفسي، أو تكون علاقة سلبية تصيبه بالاضراب وتهدم الكثير من المشاعر الداخلية بينهم، وحتى تؤثر مستقبلًا على استقراره الاجتماعي، فتتحكم في علاقته بالشريك الآخر الذي يرتبط به، وربما تقوده في النهاية إلى الفشل الأسري.

ومن أبرز الفنانات اللاتي لديهن خلافات وعلاقات غير سويّة مع أحد آبائهم، والتي خرجت للعلن وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي النجمة يسرا التي كات تجمعها علاقة غير سوية بوالدها.

صورة نادرة جمعت يسرا بوالدها

أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للفنانة المصرية يسرا بجانب والدها، ظهرت فيها وهي بعمر صغير. كانت قد ذكرت يسرا في لقاء قديم لها أن أبيها كان قاسيًا وعصبيًا، وشج جبتها في احدى المرات بكوب لتخضع بعدها لعملية تجميل لمعالجة اثار التشوه.

والد يسرا وواقعة ضربها بـ”زجاجة”

حيث قالت النجمة يسرا إن والدها ألقى كوبا على وجهها أثناء جلوسه مع الراحل الفنان رشدي أباظة وإثنان من الألمان ولا تعلم لماذا فعل ذلك، وبعدها أجرت عمليتى تجميل في 48 ساعة، وأن رشدى أباظة استاء مما حدث وكان زعلان جدًا، مؤكدة أن والدها اعتذر لها بعد ذلك، وكان عمرها وقتها 21 سنة وعاشت بعدها مع خالتها ولم تعش مع والدتها خوفًا من والدها.

وأضافت أثناء استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج “السيرة” الذى يذاع على قناة دى إم سى أنها لم تشعر بالحنان من زوجة والدها التى كانت أكبر منها بـ 3 سنوات، ولم تستطع حبها بسبب عدم حبها لوالدتها”.

وأشارت عندما أبلغها ابن عمتها بمرض والدها كانت جاهزة لتقدم له كل شيء من تكلفة علاجه خوفا من ربنا، وقبل وفاته قال أنا عارف إن يسرا بتصرف عليا.

يسرا تكشف عمرها الحقيقي

وكانت الفنانة يسرا قد كشف عن أزمة حدثت لها مع موقع البحث “جوجل”، بعد أن أخطئ في تاريخ ميلادها. وقالت إن جوجل أخطأ في تاريخ ميلادها، وأضافت أنها من مواليد 1955 وليس 1951 كما هو مكتوب في جوجل. وتابعت يسرا صاحبة الـ66 عاما، أنها كانت تتمنى أن تعرف ما تعلمه الآن وهي أصغر من ذلك. وأكدت يسرا أن أجمل ما في السن حين يكبر هو أن يكبر العقل نفسه، وقالت إنها سعيدة بسنها وشكلها.

أحدث ظهور لـ يسرا

وتواجدت يسرا خلال الأيام الماضية في المملكة العربية السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية والتي تم تكريمها فيها بجائزة اليُسر.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر والتقدير للمهرجان على تكريمها ووصفتها بلحظة من أجمل لحظات حياتها.

وأكدت يسرا أنها شعرت بكم المحبة من نجوم المنطقة العربية المتواجدين بل من نجوم الهند المتواجدين وخصوصا شارو خان والنجوم الأمريكيين المتواجدين والأوروبيين ومن أماكن بها سينما قوية وتحترم الفن.

وأكدت يسرا أن تواجدها في مثل هذه الفعاليات الكبرى وتكريمها كفنانة مصرية فهو تعبير عن دور مصر ومحبة العرب لمصر والفن المصري.

بمسلسل جديد ومسرحية بموسم الرياض.. يسرا تعيش حالة نشاط فني بعد رمضان

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة يسرا حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسلها «أحلام سعيدة» والذي عرض في شهر رمضان 2022، حيث وقعت على بطولة مسرحية ستعرض خلال موسم الرياض المقبل من إنتاج صادق الصباح.

وعلى جانب آخر، بدأت يسرا في شهر يونيو الماضي تصوير مسلسلها الجديد «روز وليلى» التي تشاركها البطولة نيللي كريم وسيعرض على منصة شاهد.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل «أحلام سعيدة» الذي تم عرضه في رمضان 2022، وشارك في البطولة كل من: الفنانة غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

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