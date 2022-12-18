نداء شرارة: “أريد حقا رؤية الله”

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن رغبتها وطمعها في رؤية الله ، متحدثة عن نعم وفضائل الله عز وجل على الإنسان .

كتبت نداء شرارة في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري: “بعيدا عن طمعي بالجنة وخوفي الشديد من النار، أريد حقا رؤية الله” .

تابعت: “أريد أن أرى من ذا الذي لطالما آنس وحشتي وفك كربتي وآمن روعاتي ودبر حياتي، من ذا الذي آوانا حينما جافونا وتركونا، من ذا الذي شفانا وعافانا وأطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة” .

أضاف: “من ذا الذي يرحمنا ويسترنا ويجبرنا ويغفر لنا ويهدينا ويكرمنا، من ذا الذي سترنا وأظهر الجميل منا، من ذا الذي نبارزه بالقبيح ومتى رجعنا قبلنا .. تالله أشد الحرمان أن تفوتك رؤية الله .. فاللهم لا تحرمنا” .