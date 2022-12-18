شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لـ ويجز: ربنا معاك حبيبى عاوزين نولع الدنيا فى نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى النجم تامر حسنى، التوفيق والنجاح لنجم الراب ويجز، للاستعداد لغناء أغنية عز العرب، بين شوطى المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين بكأس العالم، ونشر تامر حسنى، صورة تجمعه مع ويجز عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب تامر عليها قائلاً: "ربنا معاك حبيبى عايزين نولع الدنيا".



تامر حسنى

يتواجد نجم الراب ويجز، حاليًا فى ملعب لوسيل للانتهاء من آخر استعدادات أغنية "عز العرب" فى استعراض بين شوطى المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين بكأس العالم، فى إنجاز عالمى جديد للفن المصرى، ويقوم فريق العمل المصاحب لويجز بالتجهيزات الفنية الخاصة بالصوت والإضاءة على المسرح.

وقال عاصم تاج، مدير أعمال ويجز فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حاليًا يجرى ويجز البروفات الأخيرة لأغنية عز العرب على المسرح نفسه فى ملعب لوسيل بالإضافة لاشرافه على التجهيزات الصوتية".

وكان الفيديو الموسيقى للأغنية الذى أخرجه المصرى على العربى وأطلقته الفيفا عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب قد حقق نجاحًا ساحقًا وكبيرًا ونسبة مشاهدات كبيرة جدًا.

وطرح أغنية عز العرب فى 14 ديسمبر، أى منذ 4 أيام، حققت نجاحا مبهرا و كبيرا، حيث تقترب من مليون و نصف مشاهدة، ومتصدره تريند 4 على اليوتيوب وأغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان ويجز، والمخرج على العربى و مدير التصوير فوزى درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب، توزيع كريم لطفى المصرى المقيم فى أمستردام بالتعاون مع تودور مونرو الرومانى المقيم فى لندن.

جدير بالذكر أن على العربى وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقى كباتن الزعترى الذى اخرجه وانتجه على العربى وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.