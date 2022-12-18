شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يشارك متابعيه صورة من التجهيزات الأخيرة قبل غنائه فى نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجم الراب ويجز، متابعيه بصورة من التجهيزات الأخيرة في ملعب لوسيل، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، للاستعداد لغناء أغنية عز العرب، بين شوطى المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين بكأس العالم.





وكان الفيديو الموسيقى للأغنية الذى أخرجه المصرى على العربى وأطلقته الفيفا عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب قد حقق نجاحًا ساحقًا وكبيرًا ونسبة مشاهدات كبيرة جدًا.

وطرح أغنية عز العرب فى 14 ديسمبر، أى منذ 4 أيام، حققت نجاحا مبهرا و كبيرا، حيث تقترب من مليون و نصف مشاهدة، ومتصدره تريند 4 على اليوتيوب وأغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان ويجز، والمخرج على العربى و مدير التصوير فوزى درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب، توزيع كريم لطفى المصرى المقيم فى أمستردام بالتعاون مع تودور مونرو الرومانى المقيم فى لندن.

والجدير بالذكر أن على العربى وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقى كباتن الزعترى الذى أخرجه وانتجه على العربى وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.