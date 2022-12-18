شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز ابن الإسكندرية الذى حلق بأحلامه إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويجز مطرب راب، ولد عام 1998، لم يكمل 25 من عمره اسمه الحقيقى "أحمد على" نشأ في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية، ومن صغره صدق في حلمه وكان واثق أنه في يوم من الأيام سوف يحقق كل أحلامه ويصل لهدفه مهما حصل.

وبالفعل ويجز، أصبح واحدًا من أشهر نجوم الراب على مستوى الوطن العربى في السنوات الأخيرة، ولم يكتفى فقط بحلمه أن يحيى عدد من الحفلات في الدول الأوروبية بل حلق بأحلامه إلى كأس العالم، وسوف يغنى ويجز اليوم الأحد أغنية "عز العرب" فى استعراض موسيقى راقص بين شوطى المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين وفى أرض ملعبها فى إنجاز عالمى جديد للفن المصرى.

وتحديدا في 8 أغسطس 2017، كتب ويجز تدوينه عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" اسمى ويجز بعمل راب من 4 شهور بس و هنزل أغنية هتكسر الدنيا في خلال يومين"، وتداول التدوينه كل رواد السوشيال ميديا الأيام الماضية مشيدين بما فعله ويجز وأنه صدق في حلمه حتى حققه و انهم فخورين بما فعله و حلق بأحلامه إلى كأس العالم وأنه كسر الدنيا حرفيا كما كتب في 2017، كما أنه لديه المزيد و المزيد من تقديمه.



ويجز

ونجم الراب المصرى ويجز، من صغره كان حلمه أن يحيى عدد من الحفلات في الدول الأوروبية و خصوصا باريس و لندن، ولم يستغنى عن حلمه و الوصول إليه بل قدم ويجز أغنية واحد عشرين، في عام 2020، قائلا:" امتى يافرنسا امتى اروح باريس امتى ابيع كتير امتى ابيع بالغالى".

وظل وراء حلمه حتى أصبح حقيقية و أحيا أول حفل له في باريس يوم 21 مايو الماضى، وحضر الحفل عدد كبير من جماهيره حتى أبدى ويجز سعادته بهذا الكم الهائل من الحضور بعد انتهاء الحفل.

ولم يكتفى ويجز بهذا الحفل فقط، بل أحيا أيضا حفل له في لندن يوم 27 أكتوبر الماضى، مستكملا حلمه الذى سعى له من صغره ولم ييأس، وبجانب حفلاته في الدول الأوروبية، أحيا ويجز أكثر من حفله في الدولة العربية منها دبى و الأردن و السعودية، كما أحيا عدد من الحفلات في القاهرة ودائما يظهر ويجز على المسرح في أي حفل حاملا أعلام مصر وفلسطين، كما أن ويجز يحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية عبر حسابه على إنستجرام.

ومنذ طرح أغنية عز العرب في 14 ديسمبر، أي منذ 4 أيام، حققت نجاحا مبهرا و كبيرا، حيث تقترب من مليون و نصف مشاهدة، ومتصدره تريند 4 على اليوتيوب وأغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع ويجز، والمخرج على العربى و مدير التصوير فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب.

والجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى اخرجه وانتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.







