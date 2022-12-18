شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبده يكرم نجوم السيرك القومى "أولاد ياسين" لحصولهم على ميدالية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم المخرج الدكتور عادل عبده، رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية نجوم السيرك القومى "أولاد ياسين"، وذلك لحصولهم على الميدالية الفضية بمهرجان هانوى الدولي لفنون السيرك فى فيتنام، والتكريم سيكون بمقر السيرك القومي بالعجوزة الساعة الثامنة مساء.

أولاد ياسين مربع مكون من أربعة أضلاع، أحمد ومحمد وخالد ووليد إستطاعوا تقديم فقرات ممتعة ومرعبة في الوقت ذاته داخل السيرك القومي، لا تمل أبدًا من مشاهدة عروضهم التي تخطف كل حواسك، وتجعلك أسير فقرتهم الإستعراضية الخطيرة، ويربطهم إسم ياسين، ورثوا من جدهم ووالدهم حب السيرك.

فقرة أولاد ياسين المحببة إلى قلوب الجماهير يعتبرها الجمهور فاكهة العروض، حيث يتسارع الجمهور بتوزيع القبلات عليهم قبل وأثناء وبعد العرض، وبخبرتهم الطويلة وعالميتهم أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أن السيرك ليس مجرد وسيلة للتسلية فقط وإنما وجبة فنية وثقافية متكاملة من خلال ما يقدمونه من استعراضات تخطف نظر وسمع جمهور الكبار قبل الصغار، وكأن فقرتهم لكل من رأها أو قرأ عنها تعتبر بمثابة دعاية ودعوة لكل عاشقي الفن والإثارة وراغبي الاستمتاع مع أولادهم بالقدوم إلى السيرك لمشاهدة ما يتم تقديمه على أيديهم.



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