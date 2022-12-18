“الشفاء من عندك يارب” .. نجم مسرح مصر يتعرض لأزمة صحية وينقل إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - كشف الفنان محمد أسامة الشهير ب “أوس أوس” نجم “مسرح مصر” عن تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى .

نشر أوس أوس صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، ظهر بها نائما على سرير المستشفى وبيده المحاليل الطبية .

وكتب أوس أوس في تعليقه على الصورة متوجها بالدعاء: “الشفاء من عندك يارب” .