شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة 13 لمهرجان المسرح العربى بالدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح عن تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي والتي ستنطلق يوم 10 يناير بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الخامس.

المؤتمر موعده يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 الساعة الحادية عشرة صباحًا والمهرجان كما هو معروف في دورته المقبلة تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية.

يشارك في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي 16 عرضًا مسرحيًا، تم اختيارها مقسمة لمسارين: المسار الأول منها يضم 4 مسرحيات هي: "آي ميديا" لفرقة سليمان البسام، ومن تأليف وإخراج سليمان البسام، من "الكويت"، و"سوبر ماركت" لمديرية المسارح والموسيقي، من تأليف داريو فو، وإخراج أيمن زيدان، من "سوريا"، و"فاصل زمني"، من تأليف وإخراج محمود الزغول، من "الأردن"، و"ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" لفرقة المطبخ، من تأليف وإخراج كارولين عقاد، من مصر.

أما عروض المسار الثاني والتي تحمل اسم «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - النسخة العاشرة فتضم (12) عرضًا مسرحيًا وهي: "الجاثوم" لفرقة المسرح الوطني الجزائري، من تأليف وفاء إبراهيم شاوس، وإخراج عبدالقادر عزوز، من الجزائر، و"الروبة " لمركز الفنون الدرامية والركحية القيروان، من تأليف وإخراج حمادي الوهايبي، من تونس، و"أمل" للفرقة الوطنية للتمثيل، من تأليف وإخراج جواد الأسدي، من العراق، و"أنا الملك" لفرقة سالمين للإنتاج، من تأليف توفيق الحكيم، وإعداد رضا ناجي، ومعز حمزة، تونس .

بالإضافة لعروض: "بريندا" لفرقة ذاكرة القدماء ذاكرة مدينة، من تأليف وإخراج أحمد أمين الساهل، من المغرب، و"تائهون" لفرقة فنار للإنتاج الفني، من تأليف نزار السعيدي، وعبدالحليم المسعودي، وإخراج نزار السعيدي، من تونس، و"حدائق الأسرار" ، لفرقة مسرح أكون، من تأليف وإخراج محمد الحر، من المغرب، و"خلاف" للفرقة الوطنية للتمثيل، من تأليف وإخراج مهند هادي، من العراق، و"رحل النهار"، لفرقة مسرح الشارقة الوطني، ومن تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، من الإمارات العربية المتحدة، و"شا طا را" لفرقة ثفسيون للمسرح، من تأليف سعيد أبرنوص، وإخراج أمين ناسور، من المغرب، و" ما تبقى لكم" ،لفرقة أفروديت المسرحية، من تأليف غسان كنفاني، وإخراج عبد المجيد الهواس، من المغرب، و"ميت مات" لفرقة مشغل دنيا للإنتاج الفني، من تأليف وإخراج علي عبدالنبي الزيدي، من العراق.