شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تستعد لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد في عزبة البرج بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة منى ذكى، تصوير عدد من مشاهد مسلسلها القادم "تحت الوصاية"، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتستعد بطلة العمل بمشاركة عدد من الفنانين لتصوير مشاهد المسلسل الخارجية داخل مدينة عزبة البرج اليوم.

وقامت أسرة العمل بتجهيز عدة أماكن بمنطقة الطابية داخل مدينة عزبة البرج، فضلا عن تحضير أمكان أخرى بمنطقة حلقة السمك بالمدينة.

وكانت مدينة عزبة البرج قد استقبلت عددا من المشاركين فى العمل خلال الأيام الماضية لتحضير بعض المشاهد الخاصة بالمسلسل.

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج "ميديا هب - سعدى جوهر"، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ومقرر انطلاق تصوير أول المشاهد فجر غد.