شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل وزوجته ضيفا برنامج "واحد من الناس" على "الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى، الفنان هشام إسماعيل وزوجته فى العاشرة مساء الإثنين المقبل.

ويتحدث هشام إسماعيل خلال اللقاء عن بدايته الفنية وعلاقته بالمخرج خالد جلال، الذى تعاون معه فى مسرحية قهوة سادة بالإضافة إلى الأدوار التي يتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة ومنها شخصية الرئيس عبد الناصر، وكواليس تحضيره لشخصية فزاع فى مسلسل "الكبير أوى" مع النجم أحمد مكى.

كما تتحدث زوجته الفنانة شيماء "عن شخصية "نوسة "والتى قدمتها فى فيلم عسل أسود.

كان الفنان هشام إسماعيل، قد صرح بأن مسلسل "إيجار قديم" يناقش قضية العلاقة بين ملاك العمارات والمستأجرين، مضيفًا، "أنا بحب عموما الأعمال الاجتماعية اللي فيها خفة، دم يعني دور اجتماعي لايت، والحقيقة أن المسلسل يطرح مشكلة مهمة جدًا وقضية مهمة ما بين فكرة الملاك العمارات والمستأجرين.