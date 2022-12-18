لن تصدقوا من هو والد إدوارد.. فنان شهير من الزمن الجميل! – تعرّف على هويته

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 02:49 مساءً - قال الفنان إدوارد، إن والده هو من حببه في الغناء، ما جعله يبتدئ مشواره الفني في الغناء الغربي والـ”فرانكو آراب”.

وأوضح إدوارد، خلال حواره مع الإعلامية والفنانة الكبيرة “إسعاد يونس“، في برنامج “صاحبة السعادة”، المُذاع على قناة “سي بي سي”، أن والده هو الفنان الراحل “بدر فؤاد“، الذي كان مغنيًا، وأسس فرقة موسيقية تُسمى “بلاك كوتس”، وكان صديقا للفنان مجدي الحسيني.

وأوضح إدوارد أن والده كان يشتهر بالأغاني الفرنسية والإيطالية وحببه فيها، وهو بدوره حرص على نقل هذه الثقافة لأولاده أيضًا.

من هو إدوراد بدر فؤاد؟

إدوارد؛ ممثل مصري ولد في 15 ديسمبر/ كانون الأول عام 1972، وهو ابن لعائلة فنية؛ فوالده هو المطرب الراحل بدر فؤاد، مؤسس فرقة “بلاك كوتس” الموسيقية وقدم أغانٍ فرنسية وإيطالية.

درس إدوارد في كلية التجارة لكنه التفت للعمل في المجال الذي يحبه “الغناء”، حيث كان يعزف على الغيتار منذ صغره.

مشى إدوارد على خطى والده، ودخل عالم الفن من خلال الغناء، فبدأ مشواره كمطرب كما عزف على الجيتار في فرقة غناء غربية اسمها “جيبسي”، ثم أنتج إدوارد لنفسه عدداً من الأغاني المصورة، كما عمل مغنياً بإحدى الفرق الغربية والتي كان اسمها “جيبسين”، ثم أنطلق إلى عالم التمثيل وكانت اول مشاركته السينمائية من خلال فيلم “بحب السيما” عام 2004.

إدوارد يكشف سبب تغيير طائفته المسيحية

كشف الفنان إدوارد، عن أنه غير طائفته الدينية بسبب ارتباطه بالفتاة التي كان يرغب في الزواج منها ولكنه لا يغير مبادئه، قائلا: “أنا غيرت طائفتي الدينية عشان كنت بحب مراتي وعايز أتجوزها وفى نفس الوقت شفت قد إيه هي كانت ملتصقه بالكنيسة والصلاة، ولقيت مستقبل أولادي الديني أفضل معاها”.

وأوضح الفنان إدوارد، في لقاء ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أن زوجته أكثر تدينا منه وتسببت في أن يقترب من الطائفة الأرثوذكسية، مضيفا: “فكرت في مستقبل ولادي أنهم لما يبقوا مع أمهم هيكونوا متدينين وأنا قربت جدا من الطائفية الأرثوذكسية ومبسوط فيها، وبروح كل أسبوع الكنيسة”.

وعن استمراره في الوسط الفني بالواسطة، رد قائلا: “عمر ما الواسطة هي اللي خلتني أمثل وكنت طول عمري بانتظر التليفون يرن ويجي لى شغل، وأنا مؤمن أن الممثل شغله هو اللي هيشغله والناس اللي بتشتغل بالوسطة مش هتكمل”، مستشهدا على كلامه بتنوع المسلسلات والأفلام وكمية النجوم الذين شارك معهم مما يدل على جدارته الفنية.

إدوارد في مسرحية «كازينو بديعة»

من ناحية أخرى، خضعت النجم إدوارد لجلسة تصوير بمشاركة أبطال مسرحيته الجديدة «كازينو بديعة»، وقام بطرح بوستر المسرحية استعدادًا لعرضها على مسرح الماركيي، بالتجمع الخامس، 22 ديسمبر الجاري، ولمدة 3 أيام أسبوعيًا.

يشارك في مسرحية كازينو بديعة العديد من الفنانين مع سمية الخشاب، منهم: علاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

وتدور أحداث مسرحية كازينو بديعة في عام 1941، وذلك في إطار كوميدي ممزوج بالاستعراضات والأغاني.

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