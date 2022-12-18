نضال الأحمدية تهاجم هيفاء وهبي: “آخرتها مش حلوة”

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 02:49 مساءً - شنت الإعلامية نضال الأحمدية هجوما على الفنانة هيفاء وهبي ، مشيرة إلى أنها تحرص على الابتعاد عنها من أجل حماية نفسها منها على حد وصفها .

أكدت نضال الأحمدية خلال استضافتها في برنامج “ألبوم حياتي” المذاع على قناة “صوت بيروت إنترناشونال SBI” على أن الفيديو الذي تم تداوله لهيفاء وهبي مؤخرا من كواليس حفلها بموسم الرياض والذي تعرضت للتنمر بسببه لظهورها بشكل وملامح مختلفة حقيقيا وليس مفبركا كما ادعت الأخيرة .

وأشارت إلى أن ردة فعل هيفاء وهبي تجاه هذا الموقف جاءت عنيفة على الرغم من أنها هي من شوهت نفسها بعمليات التجميل على حد قولها .

فقالت نضال الأحمدية: “كتبت وشتمت العالم وقالت كلام بذئ هي معودة عليه على كل حال .. الفيديو حقيقي وآنا من 3 سنين قولت آخرتها مش حلوة بكل شئ، هيفاء حلوة من برة ومن جوة للأمانة وشو ما بيكبر الحلو بيضل قمر” .

تابعت: “بس فيه عندها محل أسود وشيطاني .. شو صاير عليكي شوهتي حالك؟ .. هي حرة بحالها وتعمل ما بدا إياه، حتى لو دقت الباب مش هفتحلها، بقعدها على الباب سنة وما بتحلها هي وأصالة” .

أكملت “الأحمدية”: “بدي أحمي حالي منهن، بياخدوا شيء وبيعملوا حاجات مش مسئولين عنها. وبتلاقيهن مش هن اللي بتعرفيهم وبيجننوا في لحظة” .