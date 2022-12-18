صورة نادرة ل “مي العيدان” بعمر ال 16 مع زوجها الأول

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 11:47 صباحاً - شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان وللمرة الأولى صورة لها من مرحلة شبابها وهي في سن ال 16 من أول أيام زواجها من الفنان الراحل علي المفيدي .

نشرت مي العيدان هذه الصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتبت في تعليقها عليها: “صورة لأول مرة انشرها في أول أيام زواجي من على المفيدي، كنت بعمر 16 عاماً” .

تابعت: “تزوجنا عن حب وعشنا مع الحب وعندما افترقنا بعد 11 عاما ظل أيضا بيننا الحب وقبله الاحترام، فمن يلتقون على الحب لا يدخل الكره بينهم .. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك” .

وكانت “العيدان” قد تزوجت من علي المفيدي في عام 1995 والذي كان يكبرها بفارق أربعين عاماً، ولكنهما انفصلا ودياً في عام 2006 بعد خلافات مستمرة بينهما وقبل عامين من وفاته .