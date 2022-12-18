شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد في ذكرى ميلاد الراحل طلعت زكريا: أحن أب عرفته فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة هنا الزاهد، ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا، ونشرت هنا صورة تجمعها بالراحل طلعت زكريا، عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: زي النهارده 18/12 كان عيد ميلاد أحن أب عرفته في حياتي.. ربنا يرحمك ووحشتنا كلنا.. أرجو قراءة الفاتحة على روح طلعت زكريا".



هنا الزاهد

ويحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا، والذى قدم أدوارًا كوميدية تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، وكان يعد واحدًا من اهم نجوم الكوميديا على الساحة الفنية .

ولد طلعت زكريا محمد يوسف في الإسكندرية عام 1960، وظهر عليه ملامح حفة الظل من طفولته، بدأ طلعت زكريا حياته بائعا للصحف وعاملًا في مطعم وسائقا، ودرس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وانضم إلى فرقة الإسكندرية المسرحية.

تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وهي مسرحية تم صبغها بطابع مصري شعبي، وهي من إعداد الشاعر أمل دنقل عن مسرحية.

قدم طلعت زكريا أكثر من 170 عملًا فنيًا، حيث بدأ حياته الفنية بمسرحية الشخص الاستعراضية، مع عفاف راضي عام 1982، وفيلم حادي بادي مع سمير غانم، بعدها قدم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، أبرزها مبروك جالك قلق، حاحا وتفاحة، طباخ الرئيس، بابا جاب موز، العراف، وغيرها من الأعمال وفي سبتمبر 2007 أُصيب الفنان طلعت زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، ثم توفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عامًا.