شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تثير استغراب متابعيها بإطلالة على طريقة الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت المغنية العالمية كاتي بيري مع متابعيها من خلال صور على موقع إنستجرام ظهرت فيها وهي على طريقة جذور الزنجبيل، وهي الصور التي أثارت تفاعلاً كبيرًا مع متابعيها الذى يصل عددهم 183 مليونًا.

كاتى بيري أثارت بتلك الصور اهتمام متابعيها، ووفقًا لتقرير موقع الديلي ميل أعجب البعض بالصور في حين استغربها آخرون ممن رأوا فيها إطلالة غير مناسبة للوقت الحالي وكانت تصلح للاحتفال بالهالويين.



كاتى بيرى

وفي سياق متصل لم تعد كاتي بيري مضطرة لدفع 2.8 مليون دولار لمغني الراب الذي اتهمها بسرقة جزء من إحدى أغانيه لأغنيتها الضخمة ، Dark Horse عام 2013، فبعد معركة قانونية مطولة ، قررت محكمة استئناف فيدرالية أن نجمة البوب ​​الأمريكية وفريقها ليسوا مسؤولين عن دفع المبلغ (حوالي 2.1 مليون جنيه إسترليني) لفنان الهيب هوب واسمه الحقيقي ماركوس جراي.

وفي 2019 وافق قاضي محكمة في لوس أنجلوس على منح المغني تعويضاً يبلغ 2.8 مليون دولار تدفعه المغنية والشركة المنتجة لألبومها الموسيقي، لكن الحكم ألغته محكمة أخرى في 2020، وفصلت في القضية بتبرئة كاتي من انتهاك أي حقوق موسيقية مستقلة.

وأخيراً أيدت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الأول، وحكمت بعدم أحقية جراي في الحصول على تعويضات مقابل دعوى انتهاك حقوق النشر، ورأت أن النمط الموسيقي المتنازع حوله يتكون من عناصر موسيقية تفتقر إلى الأصالة اللازمة لحماية حقوق النشر.