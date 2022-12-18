شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يُحيى حفلا غنائيا فى ألمانيا 23 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبناني فارس كرم، حفلاً غنائياً في برلين بألمانيا، يوم الجمعة 23 ديسمبر الجارى، ويقدم خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح المطرب اللبناني فارس كرم مؤخرًا، أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "قمرجي" من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ وإخراج هاس غدار، والأغنية ضمن ميني ألبوم جديد يصدره فارس كرم وفيه 5 أغنيات باللهجة اللبنانية جميعها من توزيع عمر صباغ.

جدير بالذكر أن آخر أغانى فارس كرم، أغنية "ع موعدنا ولا شو" التي طرحها مؤخرًا، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، والأغنية "ع موعدنا ولا شو" هي من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، والكليب تولى إخراجه جو بو عيد.

أما آخر ألبومات فارس كرم، ألبوم "44:36" والذى تضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".