“بحب نام حدك وتغنجني”.. هل تجاوزت نوال الزغبي الخط الاحمر بهذه المزحة

كتب امير فتحي في الأحد 18 ديسمبر 2022 03:50 صباحاً - أثار مزاح الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مع احد المراسلين أثناء اجراء مقابلة معها حول زواجها منه حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تداول البعض مقابلة لنوال الزغبي مع احد المراسلين حيث قالت: “كنا عم نخبر تخت الهواء انه بدنا نتجوز وقلت لك يا الله انا شو بحب اذا بنام حدك وتغنجني وقلت لي بس انا بشنخر كثير وقلت لك خلص منبلش بالاوضة تبعك بس تغفا بروح انا عالاوضة تبعي”.

وقد علق أسامة حمادة على الفيديو كاتبا: “مش عارف مين اتقل دم هيي و لا هوي … مش معقول يا عمي اتقلي و حاج هرقان بعدين مش فاهم نوال و مزحتا عن الزواج صارت بدا تتزوج الكل و بِلي و شحار”.

بينما كتب احمد قصير: “حسيتها مهضومة شوي بس كانو زادتها.. بعد شوي رح تقله لدني نام بحضنك و انت كفي… .”.