شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى التاسعة لوفاة زهرة العلا.. صاحبة أكثر من 200 عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأحد 18 ديسمبر الذكرى التاسعة لوفاة النجمة زهرة العلا، إذ رحلت عن عالمنا عام 2013، بعد مسيرة فنية طويلة بدأتها من على خشبة المسرح.

قدمت زهرة العلا في مشوارها الفني العديد من الأدوار من باب البطولة الثانية، واتقنتها بشدة وشاركت في عدة أفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية ومنها فيلم "في بيتنا رجل"، بطولة رشدي أباظة، وعمر الشريف، وحسن يوسف، وزبيدة ثروت، وحسين رياض، وأيضا فيلم "دعاء الكروان" بطولة أحمد مظهر وفاتن حمامة.

اسمها بالكامل زهرة العلا محمد بكير رسمي وولدت ف حي محرم بك بمدينة الإسكندرية عام 1934، انتقلت مع أسرتها إلى مدينة المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة، وكانت تشارك في فريق التمثيل في المدرسة، وشجعها والدها الذي كانت تجمعه علاقة صداقة بالفنان القدير يوسف وهبي على دخول مجال التمثيل والفن، ودرست الفتاة الشابة في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت في عام 1954.

شاركت زهرة العلا في عدد من مسرحيات يوسف وهبي قبل أن تشق طريقها نحو عالم السينما، وأيضا الدراما التليفزيونية والإذاعية ليبلغ رصيد إنجازها الفني أكثر من 200 عملا.