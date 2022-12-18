شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء لبنى عبد العزيز أثناء تكريمها بالمجلس القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تكريم الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عضو لجنة التحكيم الإنتاج الدرامي المتميز لحقوق الإنسان، باعتبارها شخصية فنية بارزة، نظرا لما قدمته لأدوار متنوعة خلال مسيرتها الفنية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان في 2022.

وأجهشت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز في البكاء، بعدما وقف الجميع لتحيتها والتصفيق الحار لها، مما جعلها لا تستطيع أن تتمالك دموعها وهي تشكر الحضور بشدة.

وكان قد حضر الحفل كل من: الفنان طارق لطفي، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والنجمة إلهام شاهين والمخرج بيتر ميمي والفنانة هالة صدقي والفنان محمد حاتم والناقدة ماجدة موريس والمخرج هاني لاشين، والفنان أحمد أمين، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والناقد طارق الشناوي، والفنان أحمد داش.