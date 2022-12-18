شكرا لقرائتكم خبر عن "جزيرة غمام" يفوز بجائزة لجنة التحكيم بحفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى وتكريم بيتر ميمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان في 2022، والذي أطلق عليها اسم "وحيد حامد" وتشكلت لجنة التحكيم من الناقد طارق الشناوى رئيسا، وعضوية كل من: الفنانة لبنى عبد العزيز، والناقدة ماجدة موريس والمخرج هاني لاشين، والناقدة علا الشافعي، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، والناقد سيد محمود، والناقد أندرو محسن.

وحصل مسلسل "جزيرة غمام" من إنتاج سينرجي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بإجماع الآراء، وتسلم درع التكريم كل من: الكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان طارق لطفي، والفنان أحمد أمين، والمنتج محمود كمال، كما تم تكريم مسلسل الاختيار 3 والذي نجح في تقديم رؤية درامية مشوقة ودراما وثائقية.

كما حصل على الجائزة الأولى مسلسل بطلوع الروح للمخرجة كاملة أبو ذكري وتسلم التكريم كل من: النجمة إلهام شاهين، والفنان محمد حاتم، والمخرجة كاملة أبو ذكرى والمؤلف محمد هشام.

وقالت النجمة إلهام شاهين: المسلسل تم تكريمه عدة مرات ولكن هذه المرة هي الأهم، ولم أتخيل لحظة أنني من الممكن أن أقوم بدور مثل الدور الذي قدمته فيه وهي زعيمة داعش فكنت أكرهها وأكره كل كلمة وفعل أفعله لذلك كان تحديا كبيرا.

ومن جانبها أكدت المخرجة كاملة أبو ذكرى أنها تسلمت تكريم منه شلبي، وأنها تريد أن تشكرها على ما بذلته من جهد في هذا المسلسل، سواء نفسي أو بدني، وأن منه شلبي هي فنانة فريدة من نوعها.

وحصل على الجائزة الثانية مسلسل فاتن أمل حربي وتم تكريم كلا من الفنانة الكبيرة هالة صدقي التى قالت إن مسلسل فاتن أمل حربي كان يناقش قضية مهمة ولكنه حتى الآن لم يستطع تغيير القانون لذلك ترى أنه لم ينجح إلا إذا تم تغير القانون فما زال العديد من الأمهات والأطفال يعانون.

وحصل مسلسل "مين قال" على أفضل مسلسل ثالث وتم تكريم أبطاله الفنان جمال سليمان والفنان أحمد داش والمخرجة نادين خان، والفنانة ديانا هشام.