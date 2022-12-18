شكرا لقرائتكم خبر عن إيما إستون خلال كواليس فيلم AND في نيو أورلينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائى إيما ستون ومارجريت كواللي أثناء تصوير مشهد لفيلمهما الجديد AND في نيو أورلينز يوم الجمعة الماضية، حيث بدا كلاهما متأثرين أثناء تمثيلهما لمشهد ظهر فيها علامات تحطم للمكان.



إيما ستون فى صورتين

وكانت الممثلة إيما ستون بدت فى وقت سابق بإطلالة براقة فى وقت سابق أثناء تصويرها في مجموعة نيو أورلينز بفيلمها الجديد، ورغم عدم لجوئها للمكياج خلال صور تم التقاطها لها إلا أن النجمة البالغة من العمر 34 عامًا بدت متألقة وهي ترتدي فستان أزرق داكن وصندل بني بينما كانت تمزج فنجان قهوة مع عصير أخضر أثناء التصوير.



إيما ستون



إيما ستون ومارجوت

ويأتي ذلك بعدما تم رصدها في الشهر الماضي، وهي تصور مشهدًا دراميًا تلعب فيه شخصية مصابة بجروح خطيرة تم نقلها على متن سيارة إسعاف جوي.

ولدت إيما ستون فى الـ 6 نوفمبر عام 1988 فى مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا، اسمها الحقيقى ميلى جان، وعمل والدها مقاولا، وأمها كانت ربة منزل وهى سويدية الأصل ومن مشاهير برج العقرب.

كانت عضوة فى مسرح الشباب والمسرح الإقليمى فى مدينة فينيكس، ومثلت بعض المسرحيات منها "ذيل عيد الميلاد" و"سندريلا" و"الحذق" و"أليس فى بلاد العجائب"، وفقًا لما ذكره موقع إنترنت موفى داتا بيز.