شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدالى مؤلف إيجار قديم: استفدت كثيرًا من مدرسة محسن زايد وعكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المؤلف عمرو الدالى عن سعادته البالغة بنجاح مسلسله "إيجار قديم" والذي عرض على شاشة قناة on، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث أكد عمرو الدالى لـ ”الخليج 365” أن المسلسل وصل للناس خاصة أنه لمس قصية مهمة لدى الناس وهى الإيجار القديم والذى يعانى منه أغلب الناس.

وأجاب الدالى على سؤال تأثره بالكتاب العظماء محسن زايد وأسامة أنور عكاشة ووحيد حامد، على هامش ندوة فنية في الخليج 365، قائلاً:

أولاً: أنا لا أذكر بجانب هؤلاء العظماء، سواء أسامة أنور عكاشة، ومحسن زايد، ووحيد حامد، والحقيقة إنى تربيت على تلك الأعمال وتأثرت بها طوال الوقت التي تناولت قضايا المجتمع، وعلى سبيل المثال فتعلمت من الأستاذ العظيم أسامة أنور عكاشة كيفية عمل دراما في عدد كبير من الشخصيات، يعنى مثلاً مسلسل "أرابيسك" يضم 80 ممثلاً وممثلة ولا يقدر أحد أن ينسى شخصية واحدة في المسلسل حتى الآن، لأنه العمل مكتوب بشكل يظل في وجدان المشاهد بشكل كبير، كما أن الأستاذ وحيد حامد لديه أفضل الأعمال الدرامية وهما بشاير وسفر الأحلام والعائلة، تضم شخصيات عائلية مهمة للغاية، وبالفعل فأنا تأثرت بهولاء العظماء منذ بداية مشوارى التأليفى، وللعلم تقديم عمل اجتماعى ومؤثر هو من الصعاب الأفكار في الحقيقة، لاسيما أنك ترغب في تقديم عمل جيد مليء بالشخصيات والتفاصيل الكثيرة.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.