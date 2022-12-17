الكرواتية إيفانا نول تحتفل بإطلالة محتشمة بحصول منتخب بلادها على برونزية كأس العالم

كتب امير فتحي في السبت 17 ديسمبر 2022 11:43 مساءً - ظهرت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، اليوم السبت، بإطلالة محتشمة خلال تشجيع منتخب بلادها أمام المغرب في كأس العالم 2022.
وظهرت نول مرتدية ملابس غير كاشفة على غير عادتها، وذلك بعد تهديدها بعدم دخولها للمباريات مرة أخرى بسبب ملابسها.
وقد نشرت إيفانا نول عددا من الصور لاطلالتها عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهل تحتفل بحصول منتخب بلادها على برونزية كأس العالم بعد الفوز على المغرب.
وكانت ملكة الجمال الكرواتية السابقة أثارت حالة من الجدل خلال مباريات منتخب بلادها السابقة في المونديال بسبب ملابسها المثيرة والفاضحة.
يذكر أن منتخب كرواتيا حصد المركز الثالث بعد فوزه على المغرب بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، في مونديال قطر.
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