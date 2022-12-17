شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم كندة علوش ويسري نصر الله من مهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كُرم كل من: الفنانة كندة علوش والمخرج يسري نصر الله والمنتجة ماريان خوري من مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته الرابعة المقامة داخل مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

وقال وحيد صبحي، رئيس المهرجان، إنه يشكر كلا من: وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس صندوق التنمية الثقافة على مساندتهما للمهرجان وإصرارهما على تقديمه.

وأضاف: لدينا إصرار على تقديم مهرجان كبير بأفلامه من بلاد مختلفة، وعندنا شعار تحت مسمى هنفضل نحلم في حب السينما.

وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير في دار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة كندة علوش والمخرج يسري نصر الله والمخرج اشرف فايق، والمهرجان يستمر فى الفترة من 17 - 22 ديسمبر بقاعة مركز الإبداع الفني - سينما الهناجر- سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وجميع العروض مجانية.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية من: الناقد السينمائي أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من المخرج طونى نبيه والمخرج ياسر شفيعي والناقدة منار خالد.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المخرج السينمائى شريف فتحى، والناقد رامى المتولى والمخرجة حنان راضى، بينما تتكون لجنة تحكيم الافلام القصيرة العربية من المخرج السينمائى اشرف فايق رئيسا للجنة و الممثلة لبني ونس ومدير التصوير السينمائى مصطفى عز الدين.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية تتكون من المخرج السينمائى عماد البهات، الممثلة ثراء جبيل والناقد السينمائى أحمد سعد الدين.

وتتضمن قائمة الأعمال المشاركة فيلم HAIR TIE, EGG من الصين وإخراج لو رونكسياو ، وتدور قصته حول "لين يوكي" طالبة نموذجية في مدرستها الابتدائية، تبلغ من العمر 11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها في اجتماع الآباء الليلة، ولكن بعد أن اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع زميل مؤذ في الصف، بدأت في التفكير بالأمر مجددا.

كما يشارك أيضا فيلم Safe للمخرج إيان بارلينج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور قصته في ليلة شتوية في أتلانتيك سيتي، حيث يجب على مدير كازينو أن يحسب إخفاقاته الأبوية عندما يحتاج ابنه الجامح إلى مساعدة للخروج من مأزق.

وتضم القائمة أيضا أفلام North Pole من مقدونيا وصربيا، وThe Criminals إنتاج فرنسي رومانس مشترك، وLive till I die من السويد، وThe Tiktoker من الكاميرون، وBolide و4 AM من فرنسا .





